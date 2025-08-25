В Ленском бассейне будут применять ПАК с системой «Шкипер»

Разработчик программных и аппаратных решений для судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) поставил ФБУ «Администрация Ленского бассейна» шесть комплексов с ПО «Шкипер» для использования на судах флота учреждения. Используя «Шкипер», капитан может создавать маршруты плавания, наносить пользовательские объекты на карту, а также отслеживать навигационную обстановку в реальном времени.

«Эффективное функционирование и развитие внутренних водных путей невозможно без активного внедрения современных технологий в практику судовождения и управления судоходством на реках. Создание систем автоматического обмена информацией между судами и береговыми службами обеспечит контроль за судоходством и его эффективность», – отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

В системе можно сохранить данные пройденного пути и определить местоположение судна с использованием визуальных ориентиров. Специального обучения для работы с системной частью «Шкипера» не требуется.

«Уверен, что «Шкипер» будет эффективно служить для решения задач обеспечения безопасности и эффективности судоходства на одной из ключевых водных артерий страны, а также станет для экипажей судов флота Ленского бассейна удобным и надёжным инструментом для навигации», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Помимо программы «Шкипер», в комплекс входят приёмники GPS/ГЛОНАСС, планшет, клавиатура, трекблок и модуль GSM-связи. Источниками данных также могут выступать судовые системы АИС, эхолот и лаг. Программа «Шкипер» входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры.