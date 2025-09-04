CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Sitronics KT оснастила электросуда производства «Эмпериум» радионавигационным оборудованием

В рамках контракта разработчик решений для судоходства Sitronics KT обеспечил высокоточными ГЛОНАСС/GPS-приемниками, АИС-приемниками, а также стационарными и носимыми радиостанциями электросуда производства «Эмпериум» для регулярных городских речных маршрутов Москвы.

Российский разработчик программного и аппаратного обеспечения Sitronics KT поставил оборудование для 10 электросудов, произведенных компанией «Эмпериум», являющейся первым российским производителем инновационных электросудов, запустившим их серийное производство.

В поставку вошли навигационные эхолоты, стационарные и носимые УКВ-радиостанции для обеспечения связи между членами экипажа, высокоточные ГЛОНАСС/GPS-приемники с функцией спутникового навигационного компаса и приемники АИС (класс B) для обеспечения автоматического обмена навигационной, статической, рейсовой информацией, сообщениями, касающимися безопасности плавания с другими судами и береговыми станциями.

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) — разработчик интеллектуальных решений для судоходства, в том числе систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций.

CNews — 25 лет лидерства

