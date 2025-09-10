«МегаФон» расширил сеть в уникальном заповеднике Дагестана

«МегаФон» расширил сеть в уникальном заповеднике Дагестана. Тляратинский заказник —одна из крупнейших природных зон Северного Кавказа. Для приезжающих сюда туристов и ученых оператор расширил сеть LTE. Средняя скорость передачи данных сегодня —более 70 Мбит/с.

Сотрудники технической службы оператора запустили новое и «прокачали» существующее оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 1800 и 2100 МГц. Обновления позволили расширить ёмкость сети, равномерно распределить пользователей и повысить скорость мобильного интернета в зоне покрытия на 15%. Это дает посетителям возможность быстро загружать важную информацию через QR-код прямо в гаджет, а сотрудникам оперативно передавать информацию о заповеднике в образовательные и контролирующие организации.

«Тляратинский заказник уже почти четыре десятилетия привлекает к себе внимание жителей всей нашей страны. Парк не стоит на месте, вводит в работу новые технологии, в том числе, разрабатывает онлайн-маршруты, внедряет в работу веб-гидов, работа которых напрямую зависит от скорости мобильного интернета. Наши технические специалисты работают, чтобы пребывание туристов было комфортным, и они оставались на связи в любом месте. Для этого, в том числе расширяем сеть LTE и улучшаем качество голосовой связи в уникальных природных местах», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Абоненты уже оценили улучшения. Только за это лето здесь скачали 500 ГБ трафика. Для сравнения, такого объема хватит, чтобы отправить полмиллиона фотографий с красотами республики. Чаще делятся снимками туристы. По данным «МегаФона», больше всего заповедник посещали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ставрополья и Северной Осетии.

C 1986 г. в заказник приезжают, чтобы увидеть места обитания редких животных — безоарового козла, каменную куницу, переднеазиатского леопарда. Это место еще и ключевая орнитологическая территория региона. Большая удача — встретить здесь длиннохвостого кавказского тетерева.