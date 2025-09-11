Билайн открыл предзаказ на iPhone 17 с эксклюзивными подарочными боксами

Билайн объявил о старте предзаказа на новую линейку iPhone. Клиентам доступны все четыре модели — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Для пользователей, оформивших предзаказ одними из первых, Билайн подготовил специальный подарок*. Первые 30 клиентов, оплатившие предзаказ, получат новенький iPhone 17 Air/Pro/Pro Max в стильном боксе с качественными аксессуарами от бренда VLP, а также мерчом Билайна. Это возможность обеспечить себя новинкой сразу со всем необходимым для комфортного использования устройства. Количество подарочных боксов ограничено.

Оформить предзаказ на новую линейку iPhone и стать одним из тех, кто получит новинку вместе с эксклюзивным боксом, можно уже сейчас на официальном сайте Билайна. Далее остается только дождаться поступления смартфона. Как только это произойдет, сотрудники контактного центра компании свяжутся с клиентами для подтверждения предзаказа.

Цены:





iPhone 17: от 109 890 рублей.

iPhone 17 Air: от 144 490 рублей.

Phone 17 Pro: от 164 890 рублей.

iPhone 17 Pro Max: от 184 890 рублей.





После старта продаж смартфоны можно будет приобрести и в офисах обслуживания клиентов Билайна, однако предзаказ даёт возможность получить новинку одним из первых, ещё и с подарком.

Помимо этого, в интернет-магазине Билайна стартовал предзаказ и на другую продукцию Apple — новые модели наушников и часов.

* Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 29.09.2025 г. включительно. На смартфон Apple iPhone 17 условия Акции не распространяются. Стоимость смартфонов указана по данным на 10.09.2025 г.

