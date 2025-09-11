«ГПБ Мобайл» запускается в Ростовской области

Виртуальный мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Ростовской области. С 10 сентября жители региона могут оформить SIM-карту в любом отделении Газпромбанка или заказать курьерскую доставку. С расширением покрытия «ГПБ Мобайл» теперь представлен в 58 регионах России.

С 10 сентября по 30 ноября 2025 г. новые абоненты ГПБ Мобайл Ростовской области могут подключить тариф «Движение» с ежемесячной тарификацией и пользоваться им бесплатно в течение трёх месяцев.

Для жителей Ростовской области доступны актуальные тарифные планы, разработанные с учётом разных потребностей: тариф «Начни» — 6 ГБ и 300 минут; тариф «Движение» — 15 ГБ и 600 минут; тариф «Вперёд» — 30 ГБ и 1000 минут.

Кроме того, действует специальное предложение для новых абонентов. При подключении тарифов «Начни», «Движение», «Вперёд» и внесении годовой предоплаты можно сэкономить до 50% от стоимости абонентской платы. Так, стоимость тарифа «Начни» при оплате на год вперёд в рамках действия специального предложения составляет 150 руб. в месяц.

Тарифные планы также включают безлимитные звонки внутри сети, перенос остатков минут и гигабайтов на следующий месяц и многоуровневую систему защиты «Цифровой иммунитет» от спам-звонков и разных видов мошенничества.

В дополнение к основному тарифному пакету в первый месяц новым абонентам предоставляются бонусные гигабайты интернета: тариф «Начни» — 5 ГБ; тариф «Движение» — 7 ГБ; тариф «Вперёд» — 10 ГБ.

В дальнейшем получение дополнительного трафика возможно при подключении программы лояльности «Быть вместе» и выполнения определённых условий. Для определённых абонентов «ГПБ Мобайл», являющихся участниками программы лояльности «Быть вместе» и подключивших сервисы Газпромбанка «Газпром Бонус «Плюс» и «Газпром Бонус «Премиум», действуют специальные условия.

Всем абонентам «ГПБ Мобайл» доступен премиальный тариф «Без границ» с максимальным пакетом услуг: 100 ГБ, 3000 минут, 1000 SMS, а также дополнительные опции, которые включают 1 ГБ интернета в роуминге каждый месяц, возможность бесплатно заменить свой номер на красивый из категории «Серебряный номер» и приоритетное соединение со службой поддержки.

При переходе в «ГПБ Мобайл» с сохранением номера абоненты получают 100 ГБ мобильного интернета на год, начисляемые ежемесячно по 8,5 ГБ сверх основного пакета.

«Ростовская область — динамично развивающийся регион, и мы очень рады предложить его жителям нашу мобильную связь. Мы решили начать знакомство с подарка —бесплатной связи в течение трёх месяцев на тарифе «Движение» с ежемесячной тарификацией для новых абонентов. Особое внимание в своей работе мы уделяем теме безопасности и борьбы с телефонными мошенниками, поэтому связь наших абонентов защищена многоуровневой системой «Цифровой иммунитет», которая борется со спамом и разными видами угроз. Став абонентами «ГПБ Мобайл», жители региона смогут лично убедиться, что современная мобильная связь может быть одновременно доступной, удобной и безопасной», — сказала Анастасия Спешилова, генеральный директор «ГПБ Мобайл».