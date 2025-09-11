Мобильная связь МТС пришла в еще 27 малых сел и деревень Красноярского края

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE в Красноярском крае. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи оператора получили порядка четырех тысяч человек, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС расширили телеком-инфраструктуру сразу в 15 муниципальных округах Красноярского края, среди которых Ермаковский, Идринско-Краснотуранский, Большемуртинско-Сухобузимский, Абанский, Дзержинско-Тасеевский, Ирбейско-Саянский, Балахтинско-Новоселовский и другие. Теперь жители 27 малых населенных пунктов края, в каждом из которых проживает не более 900 человек, смогут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в районные центры.

Среди поселений края, куда зашел высокоскоростной интернет МТС, немало основанных переселенцами деревень и сел. Например, деревню Мостовское заложили прибывшие из Поволжья немцы, село Екатериновка для жизни избрали крестьяне-старообрядцы из Перми, село Большой Телек основали жители Пензенской и Нижегородской губерний, а село Орловка — переселенцы из Орловской губернии. Теперь местные жители, потомки первых поселенцев, могут быстро искать информацию в интернете, в том числе об истории своего села, и общаться с родными по видеосвязи.

«Мы продолжаем обновлять сеть в Красноярском крае. Для нас это важнейшая задача на 2025 г. В частности, мы «покрываем» малые и отдаленные населенные пункты, для которых связь порой — единственная возможность получить образование, оплатить коммунальные услуги, оформить необходимые документы на госуслугах, а в трудную минуту связаться со службами спасения, попросить о помощи или просто проконсультироваться с врачом по видео- или голосовой связи. На сегодняшний день связь четвертого поколения от МТС есть почти в 800 населенных пунктах края, где проживает порядка 90% населения», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.