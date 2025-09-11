CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС Exolve расширяет возможности своей виртуальной АТС

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС» и разработчик цифровых коммуникационных решений для бизнеса, расширил функционал своей виртуальной АТС. Обновления направлены на повышение эффективности коммуникаций, улучшение качества обслуживания, более гибкое управление параметрами клиентского сервиса. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Теперь корпоративные пользователи смогут осуществить настройку параметров звонка по целевым показателям качества обслуживания (SLA), в частности, по времени обработки входящих обращений. Например, в медицинских учреждениях критически важно отвечать на звонки в течение 10-15 секунд, так как от этого может зависеть здоровье и благополучие пациентов. В образовательных организациях или консалтинговых центрах допустим чуть более длительный интервал – 20 или 30 секунд, при сохранении высокого уровня сервиса. В логистических компаниях целевые показатели могут включать не только время ответа, но и приоритизацию звонков от ключевых клиентов.

Подобная настройка позволяет не только соответствовать заявленным критериям качества обслуживания, но и отслеживать отклонения от целевых показателей, своевременно вносить корректировки в работу операторов колл-центров, а также адаптировать систему под изменяющиеся бизнес-условия.

Кроме того, пользователи ВАТС теперь могут отправлять SMS-сообщения с корпоративной SIM-карты, закрепленной за номером из виртуальной АТС. Это решение пригодится в ситуациях, когда необходимо передать клиенту важную информацию — реквизиты, адрес, контактные данные или другие сведения, которые сложно диктовать и воспринимать на слух. Сообщение доставляется мгновенно, даже если у получателя нет доступа к интернету, а официальный номер отправителя повышает доверие и узнаваемость, увеличивая конверсию и улучшая клиентский опыт.

«Мы стремимся предоставить бизнесу инструменты, которые делают коммуникации более предсказуемыми, управляемыми и ориентированными на результат. Новые функции помогают компаниям точнее настраивать процессы, быстрее и эффективнее взаимодействовать с клиентами», — сказал директор по развитию МТС Exolve Ярослав Прокопович.

Виртуальная АТС от МТС Exolve позволяет без дополнительных затрат на оборудование подключать неограниченное количество абонентов — вне зависимости от того, где они находятся и какими устройствами пользуются.

