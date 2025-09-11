«Телфин» маркирует бизнес-звонки компаний

Провайдер коммуникационных решений «Телфин» вводит сервис маркировки исходящих звонков для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь во время звонка клиент видит название компании и категорию вызова. Это не только обеспечивает соблюдение требований Федерального закона «О связи» от 01.04.2025, но и увеличивает доверие со стороны клиентов и повышает уровень дозвона. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Компания «Телфин» запустила новый сервис виртуальной АТС «Телфин.Офис» — «Маркировка звонков». Это технология идентификации, разметки или категоризации исходящих вызовов с виртуальных мобильных номеров провайдера. При использовании данной услуги в момент вызова на экране смартфона у клиента высвечивается наименование компании, вид деятельности и/или цель звонка.

Благодаря новой функциональности вызовы успешно проходят анти-фрод системы, что снижает риски блокировки и попадания в спам. Кроме этого, растет доверие со стороны клиентов, которые сразу видят, кто им звонит (банк, служба доставки, оператор), и с большей вероятностью отвечают на вызовы. Компании получают подтверждение легитимности своих звонков, что также повышает конверсию сервисных уведомлений. Согласно исследованию Института экономики роста им. П.А. Столыпина, пользователи в случае маркировки вызовов готовы чаще отвечать на телефонные звонки, особенно с номеров уже известных им компаний (40,7%); четверть опрошенных (26,9%) готовы отвечать на все звонки.

«Маркировка звонков — это очередной шаг в борьбе со злоумышленниками на законодательном уровне и еще одна возможность отличать реальные звонки от подделок и фишинговых атак. Сервис «Маркировка звонков» от «Телфин» соответствует регуляторным требованиям и Федеральному закону «О связи» от 01.04.2025. Наше решение направлено на повышение безопасности абонентов и прозрачности коммуникаций. Маркировка звонков позволяет повысить узнаваемость бренда, обеспечивая контакт с ним еще до ответа на вызов», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Маркировка необходима для всех исходящих бизнес-звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей. Новая услуга от «Телфин» работает на МТС, «Билайн», «Мегафон» (включая Yota), T2 и других операторах, поддерживающих маркировку звонков.