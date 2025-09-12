Beeline Cloud представил на конференции Merge комплексный подход к защите данных в облаке

Руководитель направления информационной безопасности Beeline Cloud Алексей Кречетов выступил на региональной ИТ-конференции Merge в Оренбурге. Его доклад был посвящен ключевым аспектам безопасности на разных уровнях облачной инфраструктуры и соответствии концепции Secure by Design.

В своем выступлении Алексей Кречетов подчеркнул, что современная защита данных в облаке требует комплексного подхода, который охватывает не только инфраструктуру провайдера, но и клиентские среды, а также процессы разработки приложений.

«Безопасность должна быть заложена в продукт или сервис на этапе проектирования, а не добавляться постфактум. Это философия Secure by Design, которую мы реализуем в Beeline Cloud. Она включает в себя как соответствие строгим международным и российским стандартам, так и предоставление клиентам удобных инструментов для защиты их бизнеса», — отметил Алексей Кречетов.

Отдельное внимание было уделено удобству для специалистов по ИБ. Beeline Cloud движется в сторону создания единой платформы (CNAPP — Cloud-Native Application Protection Platform), которая объединит все аспекты безопасности: от защиты рабочих нагрузок (CWPP) и управления конфигурациями (CSPM) до управления данными (DSPM) и правами доступа (CIEM). Это позволит специалистам визуализировать угрозы, автоматизировать рутинные задачи и эффективнее управлять кибербезопасностью.

