CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

По городским стандартам: в Жатае ускорили мобильный интернет

Для более 12 тыс. жителей якутского поселка Жатай «МегаФон» улучшил мобильный интернет. Специалисты провели модернизацию базовых станций, в результате скорость передачи данных увеличилась, а голосовое соединение стало стабильнее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация прошла на всех базовых станциях поселка. Инженеры перевели на оборудовании частоты старого поколения в современный стандарт и добавили дополнительные слои 4G. В результате увеличилась емкость сети — теперь большее количество устройств одновременно может подключаться к мобильному интернету.

Вместе с тем, скорости 4G в Жатае выросли в разы. У абонентов появилась возможность более комфортно пользоваться цифровыми государственными услугами, общаться в мессенджерах, делать покупки на маркетплейсах, обмениваться файлами или слушать онлайн музыку по пути на работу и в школу.

«Модернизация телеком-объектов решила сразу несколько задач: расширение емкости сети, увеличение скорости передачи данных и снижение нагрузки на оборудование. Также проведенные работы позволили закрыть «цифровые» потребности местных жителей в досуге, обучении, трудоустройстве в удаленном формате и решении повседневных задач. И мы уже сейчас видим, что абоненты стали активнее пользоваться интернетом: с начала года объем интернет-трафика в Жатае вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

На «Горбушке» силовики изъяли тысячи смартфонов, ноутбуков и игровых приставок

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще