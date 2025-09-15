CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Лаборатория Касперского» запустила PetKa — новое решение для поиска потерявшихся питомцев

«Лаборатория Касперского» выпустила в России решение для поиска потерявшихся в городе питомцев. Оно состоит из Kaspersky Tag — физической Bluetooth-метки, и PetKa — бесплатного приложения для Android, с которым работает Kaspersky Tag. Пользователи PetKa также могут стать участниками «Команды Героев», созданной компанией, и помогать другим владельцам находить своих любимцев. Таким образом «Лаборатория Касперского» выходит на быстрорастущий рынок Bluetooth-трекеров, применяющихся в том числе для определения местоположения домашних животных. По оценкам внутреннего исследовательского центра компании, его объём в России и странах СНГ в 2024 г. составил порядка 8,7 млрд руб.

PetKa. На онлайн-карте в приложении, разработанном «Лабораторией Касперского», пользователь может следить за передвижением своего питомца, а также узнать его последнее местоположение. В PetKa есть профиль домашнего любимца: можно добавить его кличку, фотографии, особые приметы, название породы и данные из ветеринарного паспорта, а также контакты владельца. Приложение для Android доступно в RuStore и на сайте «Лаборатории Касперского».

Kaspersky Tag. Bluetooth-метка крепится к ошейнику собаки или кошки с помощью силиконового чехла или металлического кольца, которые входят в комплектацию. Владелец может искать питомца по силе сигнала от трекера Kaspersky Tag благодаря функции «Найти рядом» в приложении PetKa, если домашний любимец недалеко. На метку также можно отправить звуковой сигнал, чтобы услышать, где находится питомец. Kaspersky Tag обладает степенью защиты от воды IPX5 и может работать под дождём или снегом. Трекер доступен для покупки у официального дистрибьютора «Мэдроботс» и на популярных маркетплейсах.

«Команда Героев». Пользователи PetKa также могут стать участниками «Команды Героев», созданной «Лабораторией Касперского», — для совместного поиска животных. Если домашний любимец потеряется с Kaspersky Tag за пределами доступа Bluetooth-сигнала, хозяин может активировать специальный SOS-режим в приложении PetKa. Тогда профиль питомца станет публичным, а другие пользователи получат push-уведомление, если он обнаружится рядом с ними. Связаться с владельцем можно через указанные в профиле контакты.

