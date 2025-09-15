CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

«МегаФон» разогнал интернет в одном из самых высоких жилых зданий Европы

Жители и гости комплекса «Город столиц» в Москва-Сити получили доступ к еще более стабильному и быстрому мобильному интернету. Теперь скорость в небоскребах «Москва» и «Санкт-Петербург» достигает 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» добавили поддержку высокочастотных диапазонов 4G, чтобы жители апартаментов «Город столиц» с большим комфортом могли работать удалённо, смотреть фильмы в высоком качестве или участвовать в видеоконференциях. Кроме того, стабильное соединение обеспечивает, в том числе, и технология MIMO 2×2, способная одновременно передавать данные по двум каналам связи.

«”Город столиц” — это не только яркая архитектурная доминанта столицы, но и сотни жителей небоскрёбов, которые ежедневно нуждаются в качественной и бесперебойной связи — с начала года трафик в этих башнях уже вырос на 45%. Уличной инфраструктуры для этого недостаточно, поэтому мы внедрили надёжные решения внутри комплекса, чтобы каждый житель мог отдыхать, работать и учиться, не беспокоясь о доступе к высокоскоростному интернету», — сказал Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФона».

Комплекс «Город столиц» состоит из двух башен — «Москва» (301,6 м) и «Санкт-Петербург» (256,9 м) — общей площадью 288,7 тыс. м², где 101 тыс. м² — жилые помещения. Внутри находятся апартаменты, офисы, магазины, кафе и фитнес-центры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

В России готовится список компаний, которым разрешат донимать россиян массовыми обзвонами

Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI

Началась ликвидация юрлица создателей российского игрового движка Nau Engine. В него собирались вложить миллиард

На «Горбушке» силовики изъяли тысячи смартфонов, ноутбуков и игровых приставок

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще