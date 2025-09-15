«МегаФон» разогнал интернет в одном из самых высоких жилых зданий Европы

Жители и гости комплекса «Город столиц» в Москва-Сити получили доступ к еще более стабильному и быстрому мобильному интернету. Теперь скорость в небоскребах «Москва» и «Санкт-Петербург» достигает 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» добавили поддержку высокочастотных диапазонов 4G, чтобы жители апартаментов «Город столиц» с большим комфортом могли работать удалённо, смотреть фильмы в высоком качестве или участвовать в видеоконференциях. Кроме того, стабильное соединение обеспечивает, в том числе, и технология MIMO 2×2, способная одновременно передавать данные по двум каналам связи.

«”Город столиц” — это не только яркая архитектурная доминанта столицы, но и сотни жителей небоскрёбов, которые ежедневно нуждаются в качественной и бесперебойной связи — с начала года трафик в этих башнях уже вырос на 45%. Уличной инфраструктуры для этого недостаточно, поэтому мы внедрили надёжные решения внутри комплекса, чтобы каждый житель мог отдыхать, работать и учиться, не беспокоясь о доступе к высокоскоростному интернету», — сказал Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФона».

Комплекс «Город столиц» состоит из двух башен — «Москва» (301,6 м) и «Санкт-Петербург» (256,9 м) — общей площадью 288,7 тыс. м², где 101 тыс. м² — жилые помещения. Внутри находятся апартаменты, офисы, магазины, кафе и фитнес-центры.