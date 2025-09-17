CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Директором по стратегии «МТС Медиа» назначен Михаил Горфиль

Холдинг «МТС Медиа», управляющий развлекательными бизнесами экосистемы МТС, объявляет о назначении Михаила Горфиля на должность директора по стратегии.

У Михаила более 10 лет в стратегическом и инвестиционном управлении крупнейших экосистем. До назначения в МТС Медиа он занимал должность директора по стратегии нефинансовых сервисов экосистемы Сбер, где занимался разработкой и внедрением стратегий сервисов в индустрии развлечений (Okko, «Звук», «Афиша» и других) и электронной коммерцииСамокат», «Купер», «Мегамаркет»). Ранее Михаил работал инвестиционным директором группы ЕСН, где в том числе разработал и запустил бизнес-модель pay wall в медиахолдинге РБК.

В новой роли Михаил Горфиль будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочной стратегии «МТС Медиа», включая развитие продуктов на основе анализа данных, внедрение персонализации, новые модели монетизации и повышение эффективности мультимедийных сервисов.

«Холдинг делает ставку на создание медиавселенных, расширение подписок и работу с пользовательскими данными. Опыт и экспертиза Михаила в формировании стратегий и запуске новых бизнес-моделей поможет нам масштабировать и эффективнее монетизировать бизнес», – сказала генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

«Для меня честь присоединиться к команде «МТС Медиа» в период активного роста и трансформации. Уверен, вместе мы реализуем амбициозные планы, ведь, как говорил Уолт Дисней, "Если можешь о чём-то мечтать, значит, можешь это сделать"», – отметил Михаил Горфиль.

«МТС Медиа» объединяет сервисы и активы в сегментах B2B и B2C: онлайн-кинотеатр Kion, книжный сервис «Строки», стриминг «МТС Музыка», студию Kionfilm, музыкальную компанию полного цикла «МТС Лейбл», а также компанию в индустрии офлайн-развлечений «МТС Live».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна»

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще