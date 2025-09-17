CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

MCN Telecom предлагает подключить телефонного ИИ-агента

Оператор связи для бизнеса, разработчик программных продуктов MCN Telecom предлагает внедрить ИИ-агента – виртуального сотрудника, который принимает и совершает звонки, в то время как специалист занят более сложными задачами.

ИИ-агент не упускает вызовы, отвечает на вопросы клиентов вежливо и быстро, может консультировать по услугам, записывать заявки и передавать информацию в CRM. ИИ-агент подходит компаниям любого размера от малого бизнеса для крупных корпораций, всегда на связи и действительно может помочь взаимодействовать с клиентами эффективно и персонализировано.

ИИ-агенты помогают бизнесу информировать клиентов, продавать и автоматизировать поддержку. Они напоминают о задолженностях и бонусах, подтверждают заказы и доставки, проводят опросы и делают спецпредложения.

ИИ-агенты становятся эффективными продавцами: выявляют интерес, собирают и классифицируют лиды, отрабатывают возражения и соединяют клиента с менеджером. Они работают круглосуточно, разгружают первую линию и передают операторам только сложные случаи. Благодаря этому клиенты чаще получают решение за один звонок, а бизнес снижает расходы.

Использование ИИ-агента не требует навыков программирования, достаточно создать промпт под задачу.

Стоимость одного ИИ-агента составляет 1,9 тыс. руб./мес. и 6 руб./мин. входящего звонка. Без инсталляционных и скрытых платежей.

