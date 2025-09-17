Западные границы Кубани получили новые скорости мобильного интернета

Сразу в нескольких населенных пунктах Славянского района «МегаФон» провел модернизацию телеком‑оборудования. Благодаря этому скорость мобильного интернета здесь теперь достигает 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил частотный спектр в городе Славянск-на-Кубани, в станице Петровской, поселке Забойский и в хуторах Коржевский, Прикубанский. Инфраструктурные улучшения реализованы в ключевых точках: парках, торговых центрах, туристических местах, учреждениях и жилых районах. Изменения также охватили участки новой трассы А-289, которая ведет от Краснодара до Керчи.

Инженеры «МегаФона» подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это обновление позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать большие объемы трафика.

«Модернизация сети позволила кратно увеличить количество одновременных подключений — теперь тысячи пользователей могут стабильно работать в режиме онлайн. Рост потребления данных на 10% за год подтверждает востребованность сервисов. Наша цель — обеспечить равный доступ к высокоскоростному интернету даже в отдаленных точках региона, продолжая системное развитие инфраструктуры», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Кроме того, абоненты в Славянском районе на 12% стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.