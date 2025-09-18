CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» подключил к мобильной связи и интернету деревню Пиштань в Кировской области

Впервые мобильная связи и интернет появились у жителей деревни Пиштань Кировской области. «МегаФон» построил на территории населенного пункта базовую станцию в стандарте 2G/4G. Абоненты смогут пользоваться устойчивым голосовым сигналом – звонить как в центре, так и на окраинах поселения, а также мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Востребованность мобильных услуг подтверждает статистика оператора. С начала сентября 2025 г. жители деревни Пиштань скачали объем интернет-трафика сопоставимый с 200 тыс. фотоснимков. Самым «разговорчивым» днем стала среда – в середине недели общение, как правило, происходит более интенсивно.

Развитие телеком-инфраструктуры в регионе проходит в рамках соглашения о реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение связи в регионе. Благодаря этому механизму новые базовые станции также появятся в селе Никола Яранского района, деревнях Каракульская Пристань Вятскополянского района и Зониха Слободского района рядом с детским оздоровительным лагерем им. Гагарина.

«Мы видим, насколько высок запрос на мобильную связь со стороны местных жителей. Активное использование интернет-сервисов с первого дня запуска базовой станции говорит само за себя. Теперь абоненты могут удаленно решать вопросы, обращаться к порталу «Госуслуги», получать медицинские консультации, участвовать в дистанционном обучении, – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов. – Благодаря запущенному в регионе инвестиционному механизму до конца года мы обеспечим мобильной связью и скоростным интернетом более 600 жителей Кировской области».

«По поручению губернатора Кировской области мы активно реализуем строительство новых базовых станций, так развитие телеком-инфраструктуры в регионе проходит за счет областного бюджета и в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов, заключенных между региональным министерством и операторами связи. Это позволит обеспечить надежную связь и доступ к современным цифровым сервисам в населенных пунктах региона», — отметил министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

«Связной» готовит мировое соглашение по долгу на 26 миллиардов с офшором из «Москва-сити»

Россияне запустили в Африке систему контроля операторов связи

Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS

Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против

Jaguar три недели не может возобновить производство автомобилей после атаки на ИТ-инфраструктуру

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще