«МегаФон» запустил интернет в селах Прикамья

«МегаФон» запустил новые объекты связи на территории Пермского муниципального округа. В программу развития сети вошли села Кояново, Платошино и Янычи, где проживают около 4 тыс. человек. Теперь жителям доступны стабильный сигнал и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. Кроме этого, связь улучшена на трассе Пермь – Кунгур на прилегающих к этим населенным пунктам участках. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах. Благодаря такому решению местные жители смогут пользоваться связью и скоростным интернетом на всей территории населенных пунктов – комфортно общаться, переписываться в социальных сетях, смотреть контент на видеохостингах, работать онлайн и дистанционно решать возникающие вопросы.

Кроме того, связь повысит безопасность на участках автодороги ПермьКунгур, что важно в случае возникновения экстренных ситуаций.

Также абонентам стали доступны голосовые вызовы как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Она обеспечивает чистое звучание голоса собеседника и мгновенное соединение. Еще одно преимущество технологии – возможность одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«С начала года мы построили и модернизировали десятки базовых станций на сельских территориях. Скорость передачи данных выросла в населенных пунктах Карагайского, Кудымкарского, Соликамского, Частинского, Чердынского округов. Новые телеком-объекты обеспечили связь на участках региональных автодорог и спортивных объектах Прикамья. Запуск базовых станций в населенных пунктах, расположенных вдоль трассы на Кунгур, – это наш вклад в создание комфортной и современной среды для жителей Пермского края», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

