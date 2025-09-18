МТС прокачала сеть в окрестностях «техногенного чуда» Хакасии

МТС модернизировала сеть LTE в окрестностях Туимского провала, расположенного в Хакасии. Благодаря обновлению телеком-оборудования у «техногенного чуда» республики увеличилась емкость сети, а скорость мобильного интернета в среднем выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила оборудование и улучшила качество связи в окрестностях известной среди экстремалов и туристов достопримечательности, расположенной в двух километрах юго-западнее села Туим. Туимский провал появился на месте закрытого подземного рудника, где изначально отрабатывались вольфрамовые и медно-молибденовые руды. Опустошенную гору из-за разрастающегося на ее вершине ущелья пришлось взорвать — так и образовался провал, частично заполнившийся водой.

Расширение телеком-инфраструктуры МТС позволило жителям республики и гостям Хакасии создать более комфортные условия для онлайн-навигации на пути к достопримечательности, а также стабильного подключения на смотровой площадке, стеклянном мосту «Шаг в бездну», у сувенирных лавок и экстрим-парка. Дополнительные возможности оценят и жители близлежащего одноименного села, где также улучшилось качество связи.

«МТС продолжает модернизировать сеть в туристических жемчужинах региона — ранее мы первыми из операторов построили базовую станцию 4G на территории курорта «Сюгеш» — популярном для туристов месте для отдыха в Таштыпском районе республики. Это улучшение, как и обновление сети в Туиме, повышает комфорт и безопасность отдыхающих, в частности, обеспечивая стабильное соединение с экстренными службами», — сказал технический директор МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Ранее МТС усилила сеть в Абакане и Черногорске.