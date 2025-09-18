CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Билайн запустил онлайн-сервис, с помощью которого можно создать своего мобильного оператора

Билайн делает запуск своего брендированного виртуального мобильного оператора ещё проще. Компания представляет новый инструмент в рамках развития формата Smart MVNO —платформа селф-сервиса для организаций, желающих запустить собственную мобильную связь на базе инфраструктуры Билайна. Решение ориентировано на бизнесы и сообщества с лояльной аудиторией и позволяет им без капитальных вложений интегрировать телеком-продукт в свою систему взаимоотношений с клиентами.

Компании-партнёры получают доступ к готовому пакету услуг: брендированным сим-картам и eSIM, фирменному названию оператора, отображаемому в интерфейсе устройства, и личному кабинету клиента. Все процессы — от технической настройки до обслуживания пользователей по вопросам связи — находятся на стороне Билайна, в то время как партнёр фокусируется на маркетинге, подключении клиентов и выстраивании коммуникаций с ними.

Сценарии применения могут быть самыми разными — от включения мобильной связи в программу лояльности до интеграции с другими услугами. Например, спортивный клуб может предложить связь как часть абонемента, а бренд или блогер — использовать мобильный продукт для построения регулярного взаимодействия со своей аудиторией. Для Билайна запуск селф-сервиса открывает дополнительный канал продаж и создаёт основу для win-win партнёрства c дополнительными доходами сторон.

Новый сервис работает в рамках формата Smart MVNO и позволяет запускать собственный бренд связи практически моментально с возможностью бесшовного перехода на другие модели MVNO в будущем, если это потребуется партнеру.

«Мы делаем рынок виртуальных операторов максимально доступным и технологически зрелым. Новый селф-сервис даёт бизнесу предельно простой способ запустить собственную связь — быстро, без инфраструктурных затрат и с возможностью гибкого масштабирования в будущем. Мы уверены, что у передового формата Smart MVNO большой потенциал как в массовом сегменте, так и в нишевых направлениях», — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

