CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС на треть ускорила мобильный интернет в районе «Фортуны»

МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории комплекса торговых центров «Фортуна» и его окрестностях. За счет обновления телеком-оборудования скорость 4G-интернета в локациях выросла в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ускоренный интернет МТС уже почувствовали посетители и сотрудники всех торговых центров, расположенных на территории и вблизи комплекса «Фортуна», а также в районе авторынка и прогулочных зон, в частности на Нижней Набережной, парке развлечений, кафе и других объектах.

Скорость передачи данных выросла и на территории жилых микрорайонов – предместье Марата и Рабочее и вблизи транспортной инфраструктуры, в частности на Маратовском кольце, остановочных пунктах, а также около и внутри социальных объектов.

«Ежедневно торговые центры в районе «Фортуны», где можно приобрести почти все необходимое, от продуктов питания и стройматериалов до автомобиля, посещают тысячи горожан. При активном использовании онлайн-сервисов во время шопинга, особенно в часы пик, нагрузка на сеть увеличивается и абонентам может быть тесно в сети. Чтобы обеспечить стабильную работу, мы планомерно обновляем телеком-оборудование в городских локация и увеличиваем скорость интернета, оптимизируя распределение частот в сетях 4G. С начала года мы уже увеличили скорость LTE в Ленинском округе, на Синюшиной горе, в микрорайонах Юбилейный, Первомайский, Солнечный, Дзержинске и других локациях», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Huawei представила альтернативу западным технологиям на чипах Ascend для ИИ-серверов, ИТ-система похожа на NVLink от Nvidia

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Власти намерены запретить россиянам пользоваться мессенджерами в роуминге

DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов

Нестабильные «белые списки». Россиян оставят без постоянного перечня разрешенных сайтов – изменения будут еженедельными

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще