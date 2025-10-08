CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Импортонезависимость
|

Базовая станция YADRO включена в реестр российской промышленной продукции

Телекоммуникационное оборудование компании YADRO (входит в ИКС Холдинг) внесено в реестр российской промышленной продукции. Решение принято по итогам успешного подтверждения серийной готовности оборудования и его соответствия требованиям промышленной эксплуатации в сетях операторов связи.

YADRO BTS8100 поддерживает стандарты GSM и LTE в ключевых диапазонах 800/900/1800/2100/2300/2600 МГц. Архитектура платформы — 5G-Ready: переход к сетям пятого поколения возможен за счет обновления программного обеспечения при сохранении аппаратной базы. Вся цепочка — от разработки до производства и тестирования — реализована в России. Аппаратная и программная части создаются одной командой в единой архитектуре, что обеспечивает быструю интеграцию решения в сети операторов, упрощает выпуск обновлений ПО и делает более эффективным сервисное обслуживание.

С момента старта проекта в 2022 году YADRO прошла путь от инженерных образцов до готового оборудования операторского класса, признанного регулятором. Уже в 2023 году компания представила первые тестовые образцы, а в 2025 — завершила необходимые сертификационные процедуры. Подтверждением востребованности решения стали заключенные с крупнейшими российскими операторами форвардные контракты на поставку десятков тысяч базовых станций.

nik_2593.jpeg

Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO:

«Мы планомерно движемся вперед — от инженерных разработок к масштабным внедрениям. Получение реестровой записи подтверждает, что базовая станция готова к широкому использованию в телеком-сетях, а следующий шаг — запуск серийного производства и начало строительства первых кластеров совместно с нашими заказчиками».

Серийное производство базовых станций YADRO BTS8100 начнется в 2025 году: до конца года операторам, заключившим с YADRO форвардные контракты («Билайн», «МегаФон», «Ростелеком»), будут поставлены первые партии оборудования.

Рекламаerid:2W5zFJDG9vgРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241/5147746249668Сайт: https://www.yadro.com/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще