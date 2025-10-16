CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Sitronics KT поставила администрации «Волго-Дона» десять комплексов с системой «Шкипер»

Российский разработчик ИТ-решений для морской отрасли и судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) обеспечил администрацию Волго-Донского бассейна внутренних водных путей программно-аппаратным комплексом с электронной картографической системой собственной разработки «Шкипер». Она нужна для отслеживания навигационной обстановки в режиме реального времени, создания маршрутов плавания, информационного обеспечения судоводителя.

«Внедрение современных инструментов для информационного обеспечения судоводителя позволит повысить надежность навигации и связи и безопасность судоходства в целом», – отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

Учреждение получило от компании-разработчика десять комплектов специализированного ПО и оборудования. Программа «Шкипер» дает капитанам возможность наносить пользовательские объекты на карту, получать точные координаты и информацию о состоянии окружающей обстановки. В каждый комплект также входят приемники GPS/ГЛОНАСС, планшет, клавиатура, трекблок и модуль GSM-связи. Источниками данных также могут выступать судовые системы АИС, эхолот и лаг.

Ранее новое оборудование поставили в администрации Ленского и Волго-Балтийского бассейнов внутренних водных путей.

«Большинство капитанов сегодня отдают предпочтение электронным навигационным картам, отказываясь от бумажных. Картографическая система – это инструмент отображения этих карт, который должен быть не только удобным и понятным, но и функциональным. Поэтому в «Шкипере» есть возможность наносить объекты пользователя на карту, а также сохранять данные пройденного пути. Это то, что отвечает запросу экипажей», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Он также добавил, что система может быть интегрирована с разными вариантами аппаратуры и оборудования из реестра радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Само ПО «Шкипер» также внесено в реестр Минцифры РФ.

