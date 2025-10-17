CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Билайн вошел в число лучших мест работы России

Билайн получил сертификат «Отличное место работы» от исследовательской компании Happy Job и вошел в число компаний с лучшим результатом по стране. Сертификат присваивается на основе результатов анонимного исследования вовлечённости сотрудников на платформе Happy Job, в ходе которого измеряются лояльность, eNPS, mNPS, удовлетворенность сотрудников уровнем заработной планы, льготами, рабочим местом, безопасностью и другое.

Решение о выдаче сертификата принимается исключительно на основе данных опроса. Компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, несмотря на наличие сильных HR-программ. Сертификат получают компании с 61% и выше участия в опросе, чей результат Happy Индекс вошел в ТОП-25% лучших по бенчмарку отрасли или России. Опрос полностью анонимный, проводится независимым провайдером.

В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной работе внутри. Так, eNPS вырос на 20,6 п.п., mNPS — на 7 п.п., вовлеченность — на 2,7%, лояльность — на 7,3%, а удовлетворенность — на 4%.

Сертификат «Отличное место работы» выдан Билайну на основании наилучших показателей вовлечённости и лояльности персонала как по России, так и по телеком отрасли по итогам опроса сотрудников на платформе Happy Job. Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте. Сертификат имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на 1 год с момента получения результатов исследования.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Билайн признан лучшей компанией для работы в телекоме и одной из лучших в России. Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу.

Билайн — это в первую очередь люди — профессиональные, искренние и вдохновленные. Ради них мы продолжаем меняться, создаём комфортную среду, поддерживаем идеи и растим сильную культуру. Мы только в начале большого пути, и впереди у нас ещё много важных шагов. Но эта высокая оценка — это мощный заряд энергии, который вдохновляет двигаться дальше».

Елена Блинова, руководитель департамента исследований Happy Job:

«Хочу поблагодарить компанию Билайн за оказанное доверие, признание и высокую оценку нашего сервиса. Наше партнёрство началось в 2018 году. Мы прошли вместе долгий путь, и сегодня мне очень гордо вручать этот сертификат. Прежде всего отмечу, что Билайн стал лидером по России, а также в своей отрасли. По всем индексам (вовлечённости, лояльности, удовлетворенности, eNPS, Happy Index и mNPS) компания с большим отрывом лидирует относительно своих конкурентов. Вам есть чем гордиться!»

