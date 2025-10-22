«МБ РУС» и МТС открывают новую точку продаж автомобилей AITO Seres в Екатеринбурге

Эксклюзивный дистрибьютор премиального автомобильного бренда AITO Seres в России – компания АО «МБ РУС», входящая в состав ГК «Автодом», – сообщает об открытии новой точки продаж в Екатеринбурге в рамках стратегического партнерства с ПАО «МТС», российским телеком- и ИТ-брендом. Об этом CNews сообщили представители «МБ РУС».

Жители Екатеринбурга смогут познакомиться с высокотехнологичным кроссовером AITO Seres M5 в Торговом центре «Veer Mall». Новый шоу-рум работает ежедневно с 10:00 до 22:00 и расположен в непосредственной близости от салона связи МТС, что делает посещение максимально удобным для клиентов.

В рамках нового формата гости торгового центра смогут получить полную консультацию от специалистов, ознакомиться с автомобилем вживую, а также записаться на тест-драйв, чтобы лично оценить динамику, комфорт и технологичность модели AITO Seres M5.

Сотрудничество между брендом AITO Seres и компанией МТС началось в апреле 2025 г. и включает продажу автомобилей в интернет-магазине и салонах связи МТС, а также совместные проекты в рамках крупных федеральных событий. В частности, AITO Seres стал официальным транспортным партнёром МТС на ПМЭФ-2025, обеспечив трансферы для VIP-гостей мероприятия, и успешно реализовал пилотный проект по экспозиции автомобилей в розничной сети МТС в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

Премиальные кроссоверы AITO Seres оснащаются последовательно-гибридными силовыми установками (REEV), которые позволяют использовать все преимущества электромобиля – в первую очередь мощность и динамику – и в то же время минимизировать зависимость от сети зарядных станций. При том, что мощность последовательно-гибридных AITO Seres достигает почти 500 л. с., они способны пройти на одной полной зарядке и полностью заправленном топливном баке более 1,1 тыс. км. В городе такие автомобили могут использовать полностью электрический режим, передвигаясь с минимальной шумностью и без вредных выбросов в атмосферу. При этом налоговая мощность автомобилей не превышает 188 л. с. согласно принятой в России официальной методике замеров.

Сейчас российская линейка включает в себя две модели: элегантный спортивный кроссовер AITO Seres M5 и мощный роскошный семейный и представительский AITO Seres M7. Оба предлагают чрезвычайно высокий уровень комфорта: электрорегулировки, подогрев и вентиляцию сидений, функцию массажа, систему фильтрации, ионизации и ароматизации салонного воздуха, интерьерную подсветку с выбором из 128 оттенков, звукоизолирующее остекление и панорамную крышу с большой поверхностью остекления (у М7 – с большим сдвижным люком). В отделке интерьера использована премиальная кожа и гипоаллергенные материалы. Правое кресло второго ряда модели М7 может быть переведено для отдыха пассажира в идеальное ортопедическое состояние Zero Gravity («нулевой гравитации»), возможно активировать специальный режим «Отдых» с особыми настройками света и аудиоэффектами. На защите водителя и пассажиров в обоих кроссоверах стоят 38 высокотехнологичных систем активной безопасности и помощи водителю.