Мобильный интернет МТС заработал в поселке неподалеку от Карачинского озера

МТС подключила к своей сети жителей четырех малых населенных пунктов Новосибирской области. Население в каждом из них не превышает 300 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам деревню Казанка в Колыванском районе, деревню Куляба в Кыштовском районе, село елтышево в Мошковском районе и поселок Межгривный в Чановском районе, который расположен неподалеку от знаменитого озера Карачи. Доступ к сети LTE малые населенные пункты получают по программе «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика». С появлением быстрого мобильного интернета сельчане могут пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, отслеживать почтовые отправления, общаться по видеосвязи, работать и учиться онлайн.

«Качественная связь в наше время — это уже неотъемлемая часть комфортной и безопасной жизни. Сейчас жители малых населенных пунктов могут быстро записаться к врачу, оплатить коммунальные счета, отправить документы онлайн и общаться с близкими — в общем, получают те же возможности, что и в больших городах. И это при том, что, например, до деревни Кулябы от областного центра больше 500 км или 7 часов пути», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.