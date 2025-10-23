CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС усилила сеть в старинной крепости XVI века и поселке с незамерзающим родником

МТС сообщает об усилении сети в 12 малых населенных пунктах Кировской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета более чем для 13 тыс. кировчан выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС на обновленных скоростях стала доступна в одном из старейших поселений области — поселке Санчурск, основанном в 1584 г. как крепость. Она была основана по указу Бориса Годунова для защиты от местного марийского населения, однако до наших дней ее деревянные укрепления не сохранились. Быстрый мобильный интернет пришел и в живописное село Пасегово, славящееся каменной Знаменской церковью 1726 г. постройки, а также в поселок Ключи, название которого связано с источником, не замерзающим даже в самые сильные холода.

Специалисты МТС провели технические работы в Кирово-Чепецком, Санчурском, Слободском, Зуевском, Фаленском и Белохолуницком районах. Благодаря этому жители Кировской области теперь могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для онлайн-покупок, удаленной работы и дистанционного обучения даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Для нас очень важно, чтобы жители Кировской области, независимо от того, в большом городе или в отдаленном селе они живут, имели доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым услугам. Это вопрос не только комфорта, но и равных возможностей для образования, работы и общения. Системная работа по модернизации сети ведется нами по всему региону. Так, например, ранее мы усилили покрытие в деревнях Зимник, Родичи, Нослы Кувшинское и других, а теперь еще в двенадцати уникальных селах и поселках области с богатой историей, что в сумме улучшило качество связи для десятков тысяч кировчан», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

