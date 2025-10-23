Nexign усиливает персонализацию тарифов в «МегаФоне» благодаря продуктовому подходу

Недавно «МегаФон» анонсировал услугу переноса тарифа. Ее реализация стала возможна благодаря catalog-driven подходу к управлению продуктами, реализованному в биллинговой системе оператора от Nexign. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Компания Nexign («Нэксайн») помогла «МегаФону» запустить сервис переноса тарифа любого оператора мобильной связи для привлечения новых абонентов. Это стало возможно благодаря catalog-driven подходу к управлению продуктами, реализованному в биллинге оператора от Nexign. Его использование позволило значительно сократить время вывода новых продуктов на рынок: например, сервис переноса тарифа была реализован за три месяца, в то время как в устаревших бизнес-системах это занимает около года, имеет ограничения по количеству абонентов и включает большой объем работы по доработке и конфигурированию. В результате персонализации «МегаФон» сократил количество тарифов в 30 раз и перевел на индивидуальные предложения 60% абонентов.

Персонализация — один из основных инструментов удержания клиента в телеком-индустрии. Для ее реализации в «МегаФоне» используется подход, основанный на SID-модели от TM Forum. Он упрощает управление продуктами в портфеле телеком-оператора, позволяя создавать новые предложения, используя единые шаблоны и бизнес-сущности, автоматизируя и ускоряя операционные процессы для маркетологов и аналитиков — в случае необходимости изменения цен, запуска маркетинговых кампаний. В отличие от традиционной практики создания тарифов из заранее определенных наборов услуг — количества минут, SMS или ГБ, — модель позволяет формировать персональные предложения с любой дискретностью, не увеличивая количество сущностей в биллинговой системе. Такой механизм снижает операционные затраты, связанные с управлением портфелем тарифов, и обеспечивает высокую скорость конфигурации новых опций.

После настройки в продуктовом каталоге персональные предложения активизируются и тарифицируются в системе тарификации Nexign. Подбор индивидуальных предложений осуществляется с помощью аналитики больших данных, которая позволяет анализировать поведение абонентов в сети.

«На перенасыщенном и высококонкурентном телеком-рынке персонализация — это не просто тренд, а стратегический инструмент для создания уникального клиентского опыта и укрепления позиций оператора на рынке. С помощью решений из нашего BSS-портфеля «МегаФон» может быстро формировать и выводить на рынок уникальные предложения, наращивать абонентскую базу, повышать операционную эффективность и увеличивать лояльность клиентов за счет более точного соответствия их ожиданиям», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

«Мы сделали переход в «МегаФон» максимально простым и удобным. Теперь клиенты могут выбрать оператора с лучшим покрытием и скоростью интернета, сохранив свой номер, привычный тариф и его стоимость. Такой формат оказался актуальным по всей стране от Калининграда до Владивостока — это отражает, насколько востребована реальная свобода выбора на рынке связи», — отметила Мария Фаустова, директор департамента по В2С‑продуктам «МегаФона».