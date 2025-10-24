CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

T2 обеспечил indoor-покрытием новый аэропорт Магадана

Т2, российский оператор мобильной связи, первым из «большой четверки» запустил быстрый интернет и устойчивую голосовую связь в новом терминале аэропорта «Сокол» имени В. С. Высоцкого в Магаданской области. Команда оператора реализовала технически сложное комплексное решение по установке современного телеком-оборудования внутри здания аэровокзала. Это позволило покрыть сетью 2G/4G все ключевые локации воздушной гавани, включая зоны регистрации и предполетного контроля, а также летное поле. Ранее indoor-покрытием были обеспечены аэропорты Сахалина, Камчатки, Бурятии. Об этом CNews сообщили представители T2.

T2 наращивает собственную сетевую инфраструктуру на Дальнем Востоке, в том числе развивает направление indoor-покрытия в ключевых транспортных узлах дальневосточных регионов. С конца 2023 г. компания запустила сеть 2G/4G внутри новых аэровокзальных комплексов на Сахалине, Камчатке, в Бурятии. В октябре 2025 г. оператор обеспечил качественным indoor-покрытием новый терминал международного аэропорта Колымы – первым на телеком-рынке.

Команда T2 провела технические работы на территории всего аэровокзального комплекса в Магадане площадью более 14 тыс. кв. м. В результате пассажиры получили возможность пользоваться мобильным интернетом и совершать звонки во всех ключевых зонах аэропорта: на автомобильных парковках и взлетно-посадочной полосе, в зонах регистрации, паспортного контроля и досмотра; залах вылета, прилета и выдачи багажа, а также внутри посадочных галерей и телетрапов.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2: «Развивая сеть, мы в приоритетном порядке обеспечиваем качественной связью стратегически важные объекты в регионах. Развертывание полноценного indoor-покрытия – это всегда вызов для технической команды. Процесс требует детальной проработки во всем: при проектировании сети учитываются все технологические и конструктивные особенности объекта. И результат оправдывает усилия. Абоненты получают возможность не изменять своим цифровым привычкам: смотреть фильмы, общаться по видеосвязи, пользоваться мессенджерами и решать рабочие задачи вплоть до того момента, как пилот попросит перевести гаджеты в авиарежим».

