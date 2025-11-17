МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Ленобласти

МТС запустила совместный проект с МФЦ Ленинградской области по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг 47 региона. Жители Ленинградской области смогут оформить и получить SIM-карты оператора во всех филиалах, отделах и бизнес-офисах МФЦ региона. Инициатива позволит действующим и новым абонентам существенно ускорить процесс получения услуг связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Прежде всего, она будет актуальна для иностранных граждан. Согласно текущей редакции закона «О связи», с начала 2025 г. оформление договора на оказание услуг мобильной связи для иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по новым правилам. Так, иностранные граждане обязаны нотариально заверить перевод документа, удостоверяющего личность, оформить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), создать аккаунт на портале «Госуслуг» и подтвердить его. Потом необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Получение СНИЛС требует посещения МФЦ или отделения Социального фонда России (СФР), для сдачи биометрии необходимо прийти в банк; весь процесс может занять до нескольких недель. Оператор связи сможет предоставить услуги только после проверки данных об абоненте на портале Госуслуг и в Единой биометрической системе (ЕБС).

«Запуск совместного проекта с МФЦ Ленинградской области — не просто новая точка выдачи сим-карт, а целая экосистема, которая помогает людям быстрее и проще получать услуги связи. Мы стремимся объединить технологии и комфорт для жителей региона и теперь все необходимое, от оформления документов до подключения к важнейшим цифровым сервисам, доступно в одном месте, в режиме одного окна. Особенно это значимо для наших иностранных абонентов, от которых соблюдение новых требований законодательства ранее требовало много времени и усилий. Пилотный проект МТС стартовал еще летом в самом густонаселенном городе Ленинградской области — Мурино. Теперь во всех офисах 47 региона можно в кратчайшие сроки оформить сим-карту и получить доступ к сервисам от МТС. Уверен, что это лишь начало масштабного преобразования цифровой инфраструктуры, и этот опыт вдохновит другие регионы», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

В ближайшем будущем МТС планирует масштабировать сотрудничество с МФЦ и на другие регионы.