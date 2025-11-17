Рефарминг частот улучшил качество связи в Томской области

Более 800 тыс. жителей Томской области могут более комфортно пользоваться звонками по технологии VoLTE и мобильным интернетом четвертого поколения от «МегаФона». Оператор реализовал масштабную программу рефарминга в регионе — теперь базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей, а скорость передачи данных остается стабильной даже при высокой нагрузке на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация затронула свыше 120 базовых станций по всему региону. Технические работы проводились в Томске, Северске, Асино, Колпашево и Стрежевом, а также на территории 11 муниципальных районов – Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Томском и Шегарском.

«Мы модернизируем сеть так, чтобы технологии помогали людям в реальной жизни — будь то онлайн-обучение, работа на удаленке или видеозвонок. Рефарминг — это не просто технический процесс, а шаг к тому, чтобы сделать цифровые сервисы еще доступнее. Мы перераспределяем частоты стандартов второго и третьего поколения связи в пользу 4G. Для абонентов это — быстрый интернет и стабильный сигнал, а для компании – повышение качества мобильных услуг в сжатые сроки, без дополнительных ресурсов и затрат», — отметил директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Изменения уже заметны в повседневной жизни пользователей. Интернет-соединение стало более надежным в многоквартирных жилых домах, частном секторе и садовых товариществах, в школах и больницах, в бизнес-центрах и парках, на остановках общественного транспорта и других объектах городской инфраструктуры.

Теперь жители и гости Томской области могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с высоким качеством сети – слушать музыку или играть онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и социальных сетях, обмениваться файлами.

Апгрейд телеком-оборудования расширил зону обслуживания технологии VoLTE в регионе. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. Качество голосовой связи в стандарте GSM также осталось на высоком уровне.