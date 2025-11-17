Российский рынок ТВ-приставок: рекордный рост и сценарии развития

Оператор «Триколор» на основе данных аналитической компании Tebiz Group представил ключевые итоги исследования российского рынка ТВ-приставок за 2020-2024 гг. с прогнозом развития до 2034 г. По данным отчета, рынок демонстрирует уверенный рост — на 128% в рублевом выражении за последние четыре года. Аналитики связывают это с развитием цифровых сервисов и изменением потребительских привычек.

В 2024 г. объем российского рынка ТВ-приставок в стоимостном выражении достиг 44,376 млрд руб., а с 2020 по 2024 гг. рынок вырос на 128% в рублевом выражении, демонстрируя стабильно высокий спрос.

Основными потребителями ТВ-приставок остаются домохозяйства — на них приходится 65% всего объема — и операторы связи и ТВ-услуг — 20%. Исследование отмечает растущий тренд в этих сегментах на устройства с поддержкой 4K и интеграцией с потоковыми сервисами, а также увеличение доли гибридных приставок с поддержкой функций смарт ТВ и облачных сервисов.

Основными каналами продаж выступают онлайн- и офлайн-ритейл — 45% и 30% соответственно. Операторы связи и ТВ-услуг расположились на третьем месте с долей 15% за счет распространения оборудования по подписочной модели и показывают умеренный рост благодаря интеграции с IPTV- и OTT-сервисами.

«Триколор» развивает направление производства ТВ-приставок под собственным брендом. В линейке оператора представлены как базовые, так и гибридные модели, которые поддерживают и спутниковый прием, и современные OTT-сервисы. Например, в этом году на рынок вышла приставка нового поколения «Медиахаб Лайт», которая объединила в себе функции нескольких устройств, необходимых для комфортной современной жизни: классического приемника, роутера и модуля управления умным домом. Все ТВ-приставки под брендом «Триколор» разработаны с учетом специфики российского рынка, что позволяет компании предлагать своим клиентам комплексные решения в рамках развития собственной экосистемы.

«Представленные в исследовании данные подтверждают выбранную нами стратегию развития. Растущий спрос на устройства с поддержкой 4K и интеграцией со стриминговыми сервисами, а также увеличение доли гибридных решений — это именно те тренды, которые мы учитывали при создании всей линейки наших приставок. Все выпускаемые на рынок на данный момент устройства “Триколор” разработаны с поддержкой этих технологий, что позволяет нам не просто следовать за рынком, а предлагать клиентам готовые комплексные решения, соответствующие самым современным запросам», — сказал Александр Володин, директор по маркетингу «Триколор».

Исследование также предлагает три сценария развития рынка до 2034 г.: негативный, инерционный и инновационный. В рамках инерционного сценария, который считается базовым, ожидается дальнейший рост рынка, обусловленный развитием стриминговых сервисов и IPTV, технологическим обновлением устройств, включая поддержку 4K/8K и интеграцию с системами умного дома, а также политикой импортозамещения, которая может создать новые возможности для локализации сборки и разработки ПО в России.