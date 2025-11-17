«Ростелеком» завершил строительство оптического перехода под Камой

Специалисты «Ростелекома» завершили строительство самого сложного и протяженного кабельного перехода ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA Next) через Каму. Для прокладки ВОЛС использовался метод горизонтально направленного бурения, а протяженность перехода через реку превысила 3 км.

Строительство кабельного перехода через Каму предварялось проектными работами, включающими полный комплекс инженерных изысканий — от изучения гидрологии до детального анализа речного дна. Строительные работы шли под контролем специалистов технического надзора проектного офиса ТЕА Next и Пермского филиала «Ростелекома».

Ранее «Ростелеком» уже построил специальные кабельные переходы через Волгу, Вятку, Енисей, Обь и Томь, а также через множество менее крупных рек со сложными скальными грунтами по всей протяженности трассы. Теперь на Урале завершен уникальный переход через Каму.

Андрей Кононенко, директор по строительству технической инфраструктуры «Ростелекома», сказал: «Наиболее сложный участок, протяженностью более 1,3 тыс. метров, проходил под фарватером реки — здесь при бурении обнаружились участки галечника с включением валунов. Даже высокопрочные буровые лопатки быстро стачивались и приходили в негодность. Работы сопровождались целом рядом других проблем бурения. Только с пятого раза, после сложного подбора компонентов бентонита и полимеров, удалось выполнить переход под Камой. Основные работы заняли более десяти месяцев, и это без учета подготовительных этапов».

Все строительные мероприятия выполнены с учетом требований по охране и рациональному использованию земельных участков и почвенного покрова, атмосферного воздуха и растительного мира, а также требований ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» по размещению навигационных знаков.

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», отметил: «Строительство цифровой магистрали TEA Next — важнейший для нас инфраструктурный проект. “Ростелеком” в качестве генерального подрядчика и компания “Атлас”, заказчик проекта TEA Next, прокладывают уникальную ВОЛС с применением новейших технологий. При строительстве мы уделяем пристальное внимание сохранению природного баланса. Поэтому после завершения работ “Ростелеком” как экологически и социально ответственная компания провел мероприятия, направленные на восполнение природных ресурсов».

В ходе работ в прибрежной защитной полосе и русле реки «Ростелеком» провел комплексные мероприятия по сохранению и восполнению биоресурсов, а также их естественной среды. В частности, в Воткинское водохранилище выпустили около 60 тыс. мальков стерляди (молоди). Контролировали процесс специалисты технического надзора Пермского филиала. Это позволит обогатить фауну Камы и поддержать экологическое равновесие в районе строительства волоконно-оптической линии связи.

Александр Ратушный, генеральный директор «Атласа», сказал: «Завершение строительства самого сложного перехода через Каму — это ключевая веха в проекте TEA Next. Высочайший профессионализм команды “Ростелекома” позволил преодолеть беспрецедентный вызовов. Принципиально важно, что строительство такой масштабной инфраструктуры ведется в запланированные сроки и с соблюдением экологических стандартов. Мы создаем надежную и мощную цифровую артерию для страны, и завершение перехода через Каму выводит нас на новый уровень готовности этого стратегического объекта».

Цифровая магистраль TEA Next соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия — Монголия, Россия — Китай и береговую станцию подводных линий связи в Приморском крае. Строительство TEA Next ведется на территории 27 регионов. На его маршруте будут сформированы ответвления к пунктам обмена трафиком, расположенным в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Общая стоимость проекта составляет 28,1 млрд руб.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы с отечественными операторами. При этом трасса TEA Next будет проложена по совершенно новому, оптимальному, маршруту. Проект имеет особое значение для связи Азиатского региона с Европой, так как предложит полноценную надежную альтернативу морским кабельным системам, которые проложены через Индийский океан и Египет.

При строительстве новой ВОЛС впервые использованы оптические волокна категории G.654Е, которые обеспечивают возможность организации самых перспективных и высокоскоростных оптических каналов передачи данных с общей пропускной способностью 19,2 Тбит/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM.