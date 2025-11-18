CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Булат» в Кузбассе: «Ростелеком» запустил в регионе первые отечественные базовые станции

Компания «Ростелеком» построила и запустила в 16 малых населенных пунктах Кемеровской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании «Булат». Доступ к качественной голосовой связи и стабильному мобильному интернету получили более 5000 кузбассовцев. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Новые базовые станции, которые обеспечивают скорость передачи данных до 450 Мбит/c в радиусе 20 км, появились в селах Гурьевского, Ленинск-Кузнецкого, Ижморского, Крапивинского, Новокузнецкого, Промышленновского, Прокопьевского, Топкинского, Тяжинского, Тисульского, Яшкинского, Яйского муниципальных округов. Для подключения вышек к существующей сети специалисты компании проложили 127 км волоконно-оптического кабеля.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Важным шагом в реализации проекта по устранению цифрового неравенства стал запуск базовых станций “Булат”, программное обеспечение которых полностью разработано инженерами российской компании ООО "НТР". В общей сложности в этом году мы планируем установить в Кузбассе 37 вышек, 27 из них — “Булат”».

Сергей Фролов, глава Топкинского муниципального округа: «Установка базовых станций в населенных пунктах округа — это значимый результат совместной работы органов местного самоуправления, операторов связи и региональных властей. Мы сделали очередной важный шаг в развитии инфраструктуры нашей территории и повышении качества жизни населения. Появление стабильной мобильной связи и скоростного интернета позволит жителям быть всегда на связи с близкими, оперативно получать информацию, пользоваться современными онлайн-сервисами, а также развивать дистанционное образование и предпринимательскую деятельность».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Проект предусматривает организацию мобильной связи стандарта 4G/LTE в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек.

