«МегаФон» расширил сеть по дороге из Дагестана на Ставрополье

«МегаФон» разогнал интернет на трассе, соединяющей республику с соседним краем. Автодорога длиною в 30 километров включает в себя несколько населенных пунктов и является ключевой транспортной артерией между регионами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По этому пути на Ставрополье ежедневно ездят более 50 тыс. абонентов «МегаФона» из Дагестана, Северной Осетии и Чечни. При столь загруженных условиях движения наличие мобильной связи в пути имеет критическую важность для транспортной развязки в регионе. Также улучшения почувствовали жители сел Коминтерн, Юбилейное и города Южно-Сухокумск, через который пролегает путь.

На этой трассе специалисты оператора модернизировали существующее телеком-оборудование и установили новое. Базовые станции «МегаФона» оснащены высокочастотным диапазоном. Так, скорость мобильного интернета на участке достигает 55 Мбит/с. Водители и пассажиры на пути к городу могут загружать онлайн-карты, пользоваться навигатором, оставаться в Сети на протяжении всего маршрута. Пассажиры же загрузят фильм в формате Full HD за три минуты.

«Доступность связи и интернета на трассе создает не только удобство и комфорт передвижения, но и обеспечивает безопасность. Абоненты могут в любое время суток вызывать экстренные службы в чрезвычайных ситуациях, связаться с ГИБДД и онлайн заполнить необходимые документы в страховой компании», — отметил директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

