МТС усилила сеть в старинных селах Кировской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE еще в четырех малых населенных пунктах Кировской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета еще для полутора тысяч кировчан выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в селе Обухово, получившем свое нынешнее название в 1929 г. в честь организатора первой в области коммуны Ивана Ивановича Обухова. Высокоскоростной интернет появился в деревне Мосуны, где в конце XIX – начале XX века местные ремесленные мастера специализировались на изготовлении телег, колес и деревянной посуды.

Новое телеком-оборудование от МТС также установлено в селе Молотниково и деревне Чус. Благодаря этому жители Кировской области теперь могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для онлайн-покупок, удаленной работы и дистанционного обучения даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Усиление сети в малых населенных пунктах Кировской области – это последовательный шаг в реализации нашей работы по созданию бесшовной цифровой среды. Мы целенаправленно развиваем инфраструктуру, чтобы у каждого жителя региона, независимо от места проживания, были равные возможности для работы, образования и общения. Так, до конца года мы установим базовые станции еще в 12 населенных пунктах области», — сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Работы проведены в рамках подписанного Соглашения о реализации инвестиционного проекта по развитию связи и доступа к интернету в деревнях и сёлах на территории Кировской области с министерством информационных технологий и связи Кировской области.