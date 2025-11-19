Почти 10 тыс. астраханских семей получили доступ к скоростному интернету дома

МТС расширила фиксированную сеть в Астрахани. С начала года высокоскоростной домашний интернет МТС стал доступен почти еще 10 тыс. астраханских семей: около трети получили возможность подключить услугу впервые, еще порядка шести тысяч благодаря модернизации телеком-инфраструктуры в своих домах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы охватили сразу несколько районов Астрахани. МТС провела расширение и модернизацию сети как в центральной части города, включая здания, относящиеся к культурному наследию, так и в новых жилых массивах. Высокоскоростной интернет теперь доступен жителям таких жилых комплексов, как ЖК «Семейный», ЖК «Прогресс», ЖК «Гагарин», ЖК «Вишневый сад», ЖК «Бруклин». Обновленная сеть обеспечивает высокую скорость подключения, что позволяет одновременно работать, смотреть видео в высоком разрешении, играть онлайн, подключать системы умного дома, камеры видеонаблюдения, охранные датчики и другие цифровые устройства.

«Жители Астрахани активно переходят на облачные сервисы и цифровые решения для дома, поэтому мы продолжаем ускоренно модернизировать фиксированную сеть. Наша задача обеспечить стабильный высокоскоростной интернет не только в новостройках, но и в уже заселенных домах, включая исторический центр», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.