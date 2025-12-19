CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС разогнала мобильный интернет в Сеченове

МТС завершила модернизацию сети мобильной связи в более чем десяти селах и деревнях Нижегородской области, включая село Сеченово — родину Ивана Сеченова, «отца русской физиологии» и основоположника материалистической психологии, где сохранились усадьба Филатовых и краеведческий музей его имени. Работы проведены в преддверии зимних праздников, чтобы обеспечить стабильную и качественную связь в период повышенной нагрузки.

Компания провела масштабные работы по модернизации существующих базовых станций, в результате которых жители малых населенных пунктов области получили доступ к цифровым сервисам на более высоких скоростях. Дополнительное телеком оборудование было установлено: в селах: Сеченово, Большой Макатем (г. Первомайск), Сарлей (Дальнеконстантиновский район), Красная Горка (Пильнинский район), Ближнее Борисово (Кстовский район); в рабочих поселках: Фролищи (Володарский район); Большое Мурашкино; Шерстки (Тоншаевский район), им. Степана Разина (Лукояновский район), а также в деревнях: Сосновка (Спасский район), д. Корниловка (г. Навашино), д. Бугры (Дальнеконстантиновский район), д. Бурцево (Богородский район) и других. В результате проведенных работ технические специалисты смогли подготовить сеть к сезонному росту мобильного трафика и увеличить скорость мобильного интернета до 30%. Это позволит абонентам за городом общаться с близкими по видеосвязи, смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, слушать любимую музыку и работать удаленно на комфортных скоростях.

«Во время зимних каникул наблюдается активный поток абонентского трафика между городом и сельской местностью в обоих направлениях. Часть городских жителей пакуют чемоданы и едут в деревни и села, чтобы обнять маму, дедушку, провести время с близкими людьми. Семьи собираются за праздничным столом, делятся интересными историями, звонят родственникам в разные уголки страны, чтобы поздравить с Новым годом. Поэтому в преддверии новогодних каникул мы точечно усиливаем емкость и расширяем покрытие сети с учетом возрастающей нагрузки» — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Власти ищут способы протянуть интернет в домохозяйства в деревнях и поселках

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще