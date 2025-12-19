CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Оператор «ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент»

Оператор «ГПБ Мобайл» объявил о запуске «Ассистента» — сервиса, который обрабатывает непринятые вызовы и помогает абонентам не пропустить важные звонки. Подключить его можно в мобильном приложении оператора на Android.

Сервис «Ассистент» доступен для абонентов «ГПБ Мобайл», в том числе являющихся клиентами Газпромбанка. «Ассистент» представлен в двух вариантах. Базовая версия доступна бесплатно: в роли помощника выступает персонаж Майя с женским голосом, которая может обработать до 30 звонков в месяц, а записи разговоров в этом режиме сохраняются в течение 30 дней. Продвинутая версия платная, ее стоимость составляет 3 руб. в день. Абонент может выбрать, кто будет его голосовым помощником: персонаж Майя с женским голосом или персонаж Алексей с мужским голосом. В этой версии нет ограничений на количество обрабатываемых звонков, а записи разговоров хранятся на протяжении 6 месяцев.

В функционал обеих версий входит автоматический ответ на непринятый звонок за абонента, ведение аудиозаписи, сохранение записи разговора, текстовое преобразование аудиозаписи звонка, ведение истории принятых звонков и возможность настроить уведомления абонента о пропущенных звонках. Продвинутая версия сервиса предлагает расширенный функционал: в приложении можно настроить, как именно «Ассистент» будет представлять абонента собеседнику, а также заранее выбрать причину недоступности абонента.

«Ассистент» не просто принимает звонки, он ведет диалог за абонента, уточняет цель вызова и превращает голосовое сообщение в текст, предоставляя полный отчет о каждом разговоре. Сервис автоматически отвечает, если абонент не успел взять трубку, его номер занят, телефон выключен или находится вне сети. После каждого такого вызова аудиозапись и текстовая расшифровка будут доступны в мобильном приложении. Вся информация о вызовах, обработанных «Ассистентом», сохраняется в разделе «Записи звонков». В мобильном приложении доступна гибкая настройка уведомлений: абонент сам выбирает, как часто «Ассистент» будет сообщать о принятых вызовах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Власти ищут способы протянуть интернет в домохозяйства в деревнях и поселках

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще