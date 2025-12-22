CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

D-Link начала продажи коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 с новым ПО

Компания D-Link объявила о начале продаж коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250 с новым программным обеспечением. Обновленное программное обеспечение разработано на основе актуальной аппаратной платформы, учитывает перспективные требования региональных и федеральных операторов связи, корпораций и госструктур, существенно расширяет функциональные возможности коммутаторов при сохранении их текущей стоимости. Решение предназначено для использования в корпоративных и телекоммуникационных сетях, предъявляющих повышенные требования к адаптивности, стабильности работы и отказоустойчивости оборудования.

Новая версия ПО для DGS-1210 и DGS-1250 поддерживает:

Функции 3 уровня: поддержка RIP, OSPF, IP-интерфейсы, статическая маршрутизация IPv4/v6.

Функции 2 уровня: поддержка ERPS для быстрого восстановления связи при отказе одной из линий в кольце, L2PT, резервирование соединений 802.1s MSTP, зеркалирование RSPAN, Loopback Detection, агрегирование каналов связи 802.3ad, IGMP Snooping, IGMP RADIUS Authentication / Filtering, функционал Fast Leave.

Функции безопасности: IP-MAC-Port Binding, сегментация трафика, предотвращение DoS-атак, защита от сетевого шторма, Port Security, DHCP Snooping, DHCP Relay Option 82, CPU Interface Filtering, IP Source Guard, PPPoE Insertion, SSH v2; SSL v1/2/3.

VLAN: реализация двойного тегирования Selective Q-in-Q, позволяющего гибко управлять трафиком между внутренними (клиентскими) и внешними сетями, Voice VLAN, 802.1v protocol VLAN, MAC-based VLAN, ISM VLAN, VLAN Trunking.

ACL: cписки управления доступом на основе порта / VLAN ID / MAC-адреса / 802.1p / DSCP.

AAA: поддержка RADIUS и TACACS+, RADIUS Accounting, аутентификация 802.1X на основе порта / узла.

Управление качеством обслуживания: 802.1p QoS, 8 очередей приоритетов на порт, управление полосой пропускания, механизмы Strict Priority, WRR и WFQ.

Функция диагностики кабеля: для контроля состояния витой пары.

Настройка, управление и мониторинг: возможность задания разных уровней привилегий для различных учетных записей, веб-интерфейс на русском языке, полнофункциональный CLI, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, Dual Image, Dual Config, TFTP-клиент (IPv4/v6).

Новое ПО будет доступно для следующих моделей коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250:

Коммутаторы с новым программным обеспечением доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Процедура замены ПО на расширенную версию производится по предварительной заявке в сроки, предусмотренные регламентом выполнения работ. Также продолжаются поставки коммутаторов с текущей версией программного обеспечения.

Рекомендованная цена на коммутаторы для конечных пользователей составляет:

DGS-1250-52XMP – $1175, DGS-1250-28XMP – $760, DGS-1250-52X – $760, DGS-1250-28X – $304, DGS-1210-52 – $484, DGS-1210-28P/FL – $625, DGS-1210-28/FL – $268, DGS-1210-28 – $240, DGS-1210-10MP/FL – $350, DGS-1210-10P/FL – $259.

