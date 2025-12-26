Sitronics KT поставила ФГБУ «Канал имени Москвы» пять картографических комплексов с ПО «Шкипер»

Российский разработчик морских ИТ-решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) поставил программно-аппаратный комплекс с электронной картографической системой «Шкипер» администрации Канала имени Москвы. В адрес организации было направлено пять комплектов оборудования и ПО: планшеты, GPS/ГЛОНАСС-приемники, клавиатуры, трекблоки и модули GSM-связи.

Система «Шкипер» интегрируется с судовыми системами (АИС, эхолот, лаг) и позволяет мониторить навигационную обстановку, получать точные координаты, прокладывать маршруты. Кроме того, экипаж может наносить на электронные карты пользовательские объекты.

«Электронная картографическая система «Шкипер» создана с учетом перехода капитанов на электронные карты и фокусируется на удобстве и практической пользе для экипажа. Решение уже доказало свою эффективность в Ленском, Волго-Донском и Волго-Балтийском бассейнах», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

ФГБУ «Канал имени Москвы» выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях 13 субъектов РФ, включая Москву, Московскую, Тульскую, Тверскую, Вологодскую, Ярославскую, Новгородскую, Рязанскую, Владимирскую, Калужскую, Нижегородскую, Ивановскую области и Республику Мордовия. В общей сложности Учреждение эксплуатирует 3840 км водных путей, образующих Московский бассейн внутренних водных путей.

Всего за 2024-2025 гг. Sitronics KT поставила 81 комплекс с электронной картографической системой «Шкипер» собственной разработки в адрес четырех бассейновых администраций – «Волго-Балта», для «Администрации Ленского бассейна ВВП», «Волго-Дона» и ФГБУ «Канал имени Москвы».