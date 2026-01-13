Как жители Астраханской области проводили новогодние каникулы: цифровой срез развлечений

Цифровая экосистема МТС на основе данных холдинга «ON Медиа» проанализировала интересы жителей Астраханской области в период новогодних каникул – с 31 декабря по 11 января. Исследование показало, какие фильмы, сериалы, книги и музыкальные треки стали для астраханцев основными спутниками праздничных дней.

В новогодние праздники жители региона традиционно выбирали легкий и семейный видеоконтент. По данным онлайн-кинотеатра «Кион», среди самых популярных российских фильмов и сериалов оказались «Алиса в Стране Чудес», «Шальная императрица», «Сергий против нечисти», «Жека Рассел» и «Мажор в Дубае». В числе зарубежных лидеров – «Дракула», «Один дома», «Леди Баг и Супер-Кот», «Долгая прогулка» и «Том и Джерри». В эфирном телевидении астраханцы чаще всего смотрели «Первый канал», «Россию 1» и ТНТ, где традиционно транслировались новогодние фильмы, шоу и музыкальные программы.

В праздничные дни заметно вырос интерес к чтению. Астраханцы чаще всего выбирали художественную литературу в жанрах фэнтези, детектива, любовных романов и современной прозы. Среди наиболее популярных книг, по данным книжного сервиса «Кион Строки», оказались исторический роман Маргарет Джордж «Генрих VIII и шесть его жен», роман Полины Саймонс «Татьяна и Александр», психологический триллер Майка Омера «За спиной», фэнтези Лии Арден «Невеста Ноября», а также восьмая книга цикла Гая Юлия Орловского «Юджин – повелитель времени. Королевство Гаргалот».

Музыкальные предпочтения жителей Астраханской области в новогодние каникулы отражали праздничное и танцевальное настроение. Наиболее популярными жанрами стали поп-музыка, танцевальная музыка и рэп. В топ прослушиваний вошли треки «Под Новый Год» Betsy и Ded M, «Базовый минимум» Sabi и Mia Boyka, а также новогодний хит «Новогодняя» группы «Дискотека Авария», отмечают аналитики стриминга «Кион Музыка».