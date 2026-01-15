«Ашан» начал тестировать подтверждение возраста с помощью мессенджера Max

Покупателям торговой сети «Ашан Ритейл Россия» при покупке продукции 18+ достаточно отсканировать QR-код из вкладки «Цифровой ID» в профиле Max и оплатить товар. Подтвердить свой возраст с помощью мессенджера можно в двух магазинах «Ашан» в Москве и Подмосковье. В будущем технология будет масштабирована на всю сеть.

«Цифровой ID» — это аналог бумажных документов в виде QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Создать «Цифровой ID» можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав. Для создания «Цифрового ID» необходимо; выбрать в профиле Max иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»; предоставить необходимые согласия и подтвердить личность одним из способов; сделать селфи; получить подтверждение, что «Цифровой ID» готов.

Подтвердить возраст с помощью Max можно без бумажного паспорта и помощи консультанта. Во время приобретения продукции 18+ на кассах самообслуживания необходимо: отсканировать товар; открыть «Цифровой ID» в профиле мессенджера; выбрать в приложении опцию «Подтвердить возраст»; поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

«Цифровой ID» действителен только на том устройстве, на котором он создавался, а динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд. Сделать скриншот «Цифрового ID» невозможно — вместо QR-кода на фото будет белый экран. Доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца владельца смартфона.