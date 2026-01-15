CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС добавила скорости LTE в двух районах Краснокаменска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила качество сети LTE во втором по численности городе Забайкальского края. Новое качество связи стало доступно жителям северной и восточной части Краснокаменска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование в районе проспекта им. Покровского и вблизи проспекта Шахтёров. Для жителей второго микрорайона, посетителей и сотрудников образовательных, спортивных учреждений, парков, скверов и торговых центров скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%. В восточной части города новое качество связи стало доступно жителям микрорайонов «Солнечный, «Южный» и в садовых товариществах.

Краснокаменск является крупным промышленным городом Забайкалья, он известен среди спелеологов и путешественников. Недалеко от населённого пункта расположена Соктуй-Милозанская пещера с восемью гротами и множеством различных ходов и лазов, гора Аргалитуй, по форме напоминающая лягушку, и провал Крутая Топока - природный кратер в форме чаши с идеально ровными краями. Скоростной мобильный интернет поможет туристам и краеведам определить маршрут к интересным памятникам природы, запечатлеть их и отправить фото и видео друзьям, а также больше узнать об истории этих мест и жителях, населявший край в разные периоды.

«В Краснокаменске плотная городская застройка и густонаселенные жилые микрорайоны. Чтобы жителям было комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами, а туристам путешествовать, мы развиваем и обновляем сетевую инфраструктуру в крае. Так, перед новогодними праздниками мы улучшили связь в столице Забайкальского края Чите и населенных пунктах Краснокаменского, Красночикойского, Газимуро-Заводского, Петровск-Забайкальского и Агинского Бурятского округов. Теперь жители могут решать повседневные вопросы, оформлять онлайн необходимые документы и субсидии, пользоваться социальными и образовательными сервисами, не выезжая в краевой или районный центр», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

