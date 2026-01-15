CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь
|

МТС: отрасль ЖКХ на Ставрополье чаще других использует М2М-устройства

МТС изучила спрос на М2М-устройства на Ставрополье. В топе отраслей, где эта технология в крае наиболее востребована – жилищно-коммунальное хозяйство, банковская сфера и ритейл.

55% от общего количества M2M-устройств на сети МТС – датчики для мониторинга воды, умные счетчики и другие устройства, которые используются в сфере ЖКХ. Такие решения упрощают передачу показаний приборов учета, помогают фиксировать все случаи отключения электропитания и воды, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать работу сетей.

Активно использует решение банковская сфера для передачи данных о финансовых операциях в банкоматах или терминалах оплаты. На отрасль финансов на Ставрополье приходится около 30% устройств.

Наибольший прирост М2М-устройств в 2025 г. отмечается в строительной сфере. Застройщики активно внедряют решения интернета вещей для цифровизации жилых комплексов – устанавливают умное видеонаблюдение, домофоны и др.

Кроме того, в 2025 г. в регионе выросла популярность умных устройств в образовании, сельском хозяйстве, государственных социальных учреждениях. Компании и организации используют М2М для повышения надежности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой.

«Датчики и устройства, которые могут общаться между собой через интернет, способны мониторить качество воздуха, воды, температуру, открытие люков и дверей, производственные процессы. Вкупе с решениями на базе искусственного интеллекта это может помочь автоматизации и оптимизации производств, изучению климата и экологических проблем. Количество М2М-устройств в регионе постоянно растет, так как бизнес внедряет цифровые технологии в новых сферах, сокращая свои издержки с помощью технологий», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Россиян не подпускают к 5G. Операторам не выдали частоты для тестирования новых сетей, которыми давно пользуется весь мир

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще