В окрестностях Перми, Березников и Лысьвы обнаружено больше всего случаев майнинга в крае

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в целом по стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В Пермском крае чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Перми, Березников и Лысьвы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа EnergyTool от МТС в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счётчиков и масштабные неучтённые нагрузки, такие как майнинг-фермы. Всего за 2025 г. с помощью этого решения было идентифицировано свыше 196 тысяч случаев, связанных с майнингом.

В Пермском крае наибольшее количество нарушений пришлось на Пермский городской округ. В зоне повышенного внимания также оказались населённые пункты Пермского района, Березники, Лысьва и Чернушка. Общая эффективность обнаружения фрода достигла 45% в 2025 г.

Летом 2025 г. количество случаев взлома приборов учёта сократилось в пять раз по сравнению с весенним периодом. 78% вмешательств было зарегистрировано на трёхфазных счётчиках, которые обычно устанавливаются в частных домовладениях. На долю однофазных приборов пришлось 22% атак.

«Наша платформа EnergyTool — это пример сервиса, где искусственный интеллект самостоятельно анализирует потоки данных и выявляет даже сложные отклонения. Так, мы обнаруживаем примерно половину всех случаев неучтённого энергопотребления в регионе, что помогает энергокомпаниям эффективно бороться с потерями», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.