Атомный ледокол доставил оборудование «Триколор» в самый северный поселок России

Российский оператор спутникового телевидения «Триколор» при поддержке госкорпорации «Росатом» реализовал гуманитарную акцию для жителей самого северного населенного пункта страны — поселка Диксон Красноярского края. На борту атомного ледокола «Урал» в поселок было доставлено спутниковое оборудование, телевизоры и саундбары «Триколор» для безвозмездной передачи в социальные учреждения.

Диксон — самый северный населенный пункт России, расположенный в стратегически важной точке Севморпути. Он находится на северо-западной оконечности Таймырского полуострова, на побережье Карского моря. Расстояние до районного центра, города Дудинки, — более 500 км по воздуху. В 2025 г. Диксон отметил 110-летие с момента основания.

«Триколор» безвозмездно передал спутниковое оборудование и электронику под собственным брендом — телевизоры, проекторы, саундбары — в социальные учреждения Диксона: среднюю школу, детскую школу искусств, культурно-досуговый центр и центральную библиотеку. Благодаря современному оборудованию «Триколор» социальные объекты Диксона получат доступ к многоканальному спутниковому телевидению и технические возможности для проведения культурных и образовательных мероприятий.

Техника была погружена на базе ФГУП «Атомфлот» в Мурманске на борт серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22220. Мощность этого атомохода — порядка 81 тыс. лошадиных сил, что позволяет ему преодолевать льды толщиной до трех метров. Ледокол с оборудованием «Триколор» на борту совершил несколько проводок судов по трассам Северного морского пути и доставил груз в акваторию порта Диксон, где экипаж обеспечил выгрузку оборудования на ледовый припай.

«Для наших жителей это не просто техника, а окно в большой мир. Мы благодарны компании “Триколор” и “Росатому” за такую важную инициативу, которая поможет скрасить досуг и поддерживать связь с остальной страной», — сказал Александр Сергеев, председатель Диксонского городского совета депутатов.

«Перед госкорпорацией “Росатом” стоит масштабная задача комплексного развития Северного морского пути, где инфраструктура населенных пунктов имеет ключевое значение. Поселок Диксон, который в 1930-е годы играл важную роль, обеспечивая углем первые ледоколы, сегодня символизирует преемственность нашей арктической политики. Мы уверены, что с учетом новых экономических проектов Диксон найдет свое место в новейшей истории Севморпути, и рады оказать поддержку таким гуманитарным инициативам, как акция “Триколор”, направленным на улучшение жизни жителей Севера», — сказал заместитель генерального директора — директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

В 2025 г. Россия отметила 500-летие начала освоения Северного морского пути. Юбилейная дата связана с первым предположением о возможности проложить морской маршрут вокруг Евразии, которое сделал русский дипломат Дмитрий Герасимов в 1525 г. В целях популяризации истории освоения арктического региона «Триколор» и «Росатом» создали специальный проект «Покоряя Арктику» — серию коротких роликов о развитии ледокольного флота России. Зрителей ждут подробности устройства первых и современных атомных ледоколов и завораживающие кадры мощных атомоходов на фоне бескрайних арктических льдов. Цикл «Покоряя Арктику» стартует в январе в эфире телеканала «День Победы», входящем в медиахолдинг «Триколор».

«Популяризация знаний и достижений отечественной науки и промышленности — неотъемлемая часть контент-стратегии “Триколор” и ключевая специфика телеканала “День Победы”. Мы не только помогаем нашим партнерам в распространении научно-популярных и просветительских проектов, но и сами создаем такой контент для миллионов наших зрителей. Развитие Северного морского пути и атомного ледокольного флота — это, без преувеличения, одна из великих побед современной России. Проект “Покоряя Арктику” продемонстрирует нашим зрителям, как сегодня пишется история освоения Арктического региона и какую важную роль играет этот процесс для всей страны», — сказала директор по производству контента компании «Триколор» Марина Гаспарян.