CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ТВ и радио
|

Атомный ледокол доставил оборудование «Триколор» в самый северный поселок России

Российский оператор спутникового телевидения «Триколор» при поддержке госкорпорации «Росатом» реализовал гуманитарную акцию для жителей самого северного населенного пункта страны — поселка Диксон Красноярского края. На борту атомного ледокола «Урал» в поселок было доставлено спутниковое оборудование, телевизоры и саундбары «Триколор» для безвозмездной передачи в социальные учреждения.

Диксон — самый северный населенный пункт России, расположенный в стратегически важной точке Севморпути. Он находится на северо-западной оконечности Таймырского полуострова, на побережье Карского моря. Расстояние до районного центра, города Дудинки, — более 500 км по воздуху. В 2025 г. Диксон отметил 110-летие с момента основания.

«Триколор» безвозмездно передал спутниковое оборудование и электронику под собственным брендом — телевизоры, проекторы, саундбары — в социальные учреждения Диксона: среднюю школу, детскую школу искусств, культурно-досуговый центр и центральную библиотеку. Благодаря современному оборудованию «Триколор» социальные объекты Диксона получат доступ к многоканальному спутниковому телевидению и технические возможности для проведения культурных и образовательных мероприятий.

Техника была погружена на базе ФГУП «Атомфлот» в Мурманске на борт серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22220. Мощность этого атомохода — порядка 81 тыс. лошадиных сил, что позволяет ему преодолевать льды толщиной до трех метров. Ледокол с оборудованием «Триколор» на борту совершил несколько проводок судов по трассам Северного морского пути и доставил груз в акваторию порта Диксон, где экипаж обеспечил выгрузку оборудования на ледовый припай.

«Для наших жителей это не просто техника, а окно в большой мир. Мы благодарны компании “Триколор” и “Росатому” за такую важную инициативу, которая поможет скрасить досуг и поддерживать связь с остальной страной», — сказал Александр Сергеев, председатель Диксонского городского совета депутатов.

«Перед госкорпорацией “Росатом” стоит масштабная задача комплексного развития Северного морского пути, где инфраструктура населенных пунктов имеет ключевое значение. Поселок Диксон, который в 1930-е годы играл важную роль, обеспечивая углем первые ледоколы, сегодня символизирует преемственность нашей арктической политики. Мы уверены, что с учетом новых экономических проектов Диксон найдет свое место в новейшей истории Севморпути, и рады оказать поддержку таким гуманитарным инициативам, как акция “Триколор”, направленным на улучшение жизни жителей Севера», — сказал заместитель генерального директора — директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

В 2025 г. Россия отметила 500-летие начала освоения Северного морского пути. Юбилейная дата связана с первым предположением о возможности проложить морской маршрут вокруг Евразии, которое сделал русский дипломат Дмитрий Герасимов в 1525 г. В целях популяризации истории освоения арктического региона «Триколор» и «Росатом» создали специальный проект «Покоряя Арктику» — серию коротких роликов о развитии ледокольного флота России. Зрителей ждут подробности устройства первых и современных атомных ледоколов и завораживающие кадры мощных атомоходов на фоне бескрайних арктических льдов. Цикл «Покоряя Арктику» стартует в январе в эфире телеканала «День Победы», входящем в медиахолдинг «Триколор».

«Популяризация знаний и достижений отечественной науки и промышленности — неотъемлемая часть контент-стратегии “Триколор” и ключевая специфика телеканала “День Победы”. Мы не только помогаем нашим партнерам в распространении научно-популярных и просветительских проектов, но и сами создаем такой контент для миллионов наших зрителей. Развитие Северного морского пути и атомного ледокольного флота — это, без преувеличения, одна из великих побед современной России. Проект “Покоряя Арктику” продемонстрирует нашим зрителям, как сегодня пишется история освоения Арктического региона и какую важную роль играет этот процесс для всей страны», — сказала директор по производству контента компании «Триколор» Марина Гаспарян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Минобороны России организовало отбор граждан в новые подразделения войск беспилотных систем

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Apple спасена. Российскому изобретателю отказали в иске на 300 миллиардов за функцию экстренного вызова на iPhone

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще