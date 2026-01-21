«МегаФон» провел масштабное расширение LTE-сети в Алтайском районе Хакасии

Более 13 тыс. сельчан в Алтайском районе Хакасии получили надежное покрытие сотовой сети и улучшенный прием LTE-сигнала. «МегаФон» ввел в эксплуатацию телеком-оборудование в четырех населенных пунктах республики – селах Белый Яр и Очуры, аале Сартыков и поселке Изыхские Копи. Теперь базовые станции обслуживают больше абонентов с сохранением высокой скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Белом Яре — райцентре Алтайского района — появилось сразу два объекта связи. Один установлен в активно развивающемся микрорайоне, где в ноябре прошлого года открылся современный детский сад, а вскоре появятся школа и дом культуры. Уже сейчас новые жители могут решать организационные вопросы дистанционно: регистрироваться, обустраивать жильё, прикрепляться к поликлинике, школе или детскому саду. Устойчивое LTE-покрытие охватило более 40 улиц частного сектора и парк Белоярский. Вторую базовую станцию разместили на въезде в село, что позволило обеспечить надежной связью участок республиканской автодороги Абакан – Саяногорск.

В селе Очуры инженеры компании запустили дополнительные диапазоны, работающие в низком частотном спектре. Они обеспечили уверенное покрытие 4G и передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Улучшение качества сотовой связи почувствуют владельцы «зелёных» сим-карт не только в населенном пункте, но и прилегающей к нему автодороге.

Также улучшился «цифровой ландшафт» на трассе Бея – Абакан за счет расширения инфраструктуры в поселке Изыхкские Копи. Объект, построенный на въезде в населённый пункт, обеспечивает скорость до 60 Мбит/с. Автопутешественники, дальнобойщики и пассажиры могут устанавливать приложения, строить маршруты, скачивать музыку или решать срочные вопросы в дороге. Технология VoLTE позволит им одновременно разговаривать и пользоваться интернетом — например, делиться геолокацией или искать информацию во время звонка.

В аале Сартыков, где проживает около 200 человек, сотовая связь МегаФона появилась впервые. Устойчивый интернет без перебоев теперь доступен в жилых домах, школе, библиотеке и фельдшерско-акушерском пункте. Сельчане могут получать госуслуги, мгновенно скачивать файлы, пользоваться любыми приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки, смотреть фильмы в высоком качестве, слушать музыку и общаться в мессенджерах.

«Мы развиваем связь там, где живут люди. Для нас нет принципиальной разницы — крупный это город или небольшой аал в горах. В любой локации людям необходима надежная сотовая связь и доступ к современным цифровым сервисам. Интернет дает ощущение включённости в общую жизнь региона и страны — возможность развиваться, учиться новому, запускать собственные проекты и оставаться востребованными. В долгосрочной перспективе такие изменения помогают сохранять человеческий потенциал на местах и создают основу для будущего роста сельских территорий. В 2025 году наша компания построила и модернизировала около 40 базовых станций в республике», — сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.