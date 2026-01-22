CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Новые скорости интернета пришли в места отдыха ульяновцев

Гости турбаз Ульяновска теперь могут делиться впечатлениями в соцсетях со скоростью до 100 Мбит/с. Для этого инженеры «МегаФона» запустили дополнительное телеком-оборудование на берегу водоемов областной столицы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базы отдыха «Березовая роща», «Раздолье» и «Золотая рыбка» известны своими пляжными зонами. Инженеры «МегаФона» применили здесь средний диапазон частот, чтобы обеспечить оптимальную емкость сети для большого числа гостей. Действующие скорости позволяют без задержек и зависаний общаться по видеосвязи, пользоваться онлайн-кинотеатрами и за секунды скачивать приложения.

«Мы провели работы уже сейчас, так как многие ульяновцы приезжают на базы отдыха и в зимние месяцы. Только в первые недели после запуска дополнительного оборудования в локации прокачали объем почти 2900 фильмов в разрешении для смартфона. Строительство базовых станций в востребованных местах отдыха позволяет нашим абонентам наслаждаться свежим воздухом и оставаться на связи», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Новое оборудование оператора «светит» и на участок Сельдинского шоссе, ведущего к пригороду Ульяновска. Средняя скорость загрузки на автодороге сейчас составляет 40 Мбит/c, а максимальная достигает 100 Мбит/c.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Минцифры ожидает коммерческий запуск 5G в России в 2026 году

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще