«Ростелекому» представили разработку для дистанционного управления объектами связи в технопарке «Искра-Волга»

Представителям ПАО «Ростелеком» а технопарке «Искра-Волга» представители управляемые автоматические выключатели 0,4 кВ, которые можно использовать в сетях «Ростелекома» для обеспечения бесперебойной работы сотовых вышек. Об этом CNews сообщили представители «Промэнерго».

Новые устройства позволяют включать и отключать питание станций через диспетчерский пульт, без выезда специалиста на место, что сократит время восстановления работоспособности оборудования, снизит операционные расходы и повысит надёжность инфраструктуры. Сейчас аппараты 0,4 кВ проходят тестовую эксплуатацию в одной из крупнейших компаний Республики Татарстан.

«С большим интересом ознакомились с разработками «Промэнерго». В сфере энергоэффективности у нас с крупными компаниями Татарстана давняя история взаимодействия. «Умные» приборы учета – это то, что может быть востребовано внутри технологического периметра «Ростелекома» и уже активно применяется в интегрированных решениях для наших заказчиков в энергетической и коммунальных отраслях, в городской инфраструктуре. Бережное производство, благодаря новым интеллектуальным системам, дает организации преимущество на рынке, и у «Ростелекома» здесь накоплен существенный опыт», – сказал вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.