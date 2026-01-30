CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Электроника
|

«Ростелекому» представили разработку для дистанционного управления объектами связи в технопарке «Искра-Волга»

Представителям ПАО «Ростелеком» а технопарке «Искра-Волга» представители управляемые автоматические выключатели 0,4 кВ, которые можно использовать в сетях «Ростелекома» для обеспечения бесперебойной работы сотовых вышек. Об этом CNews сообщили представители «Промэнерго».

Новые устройства позволяют включать и отключать питание станций через диспетчерский пульт, без выезда специалиста на место, что сократит время восстановления работоспособности оборудования, снизит операционные расходы и повысит надёжность инфраструктуры. Сейчас аппараты 0,4 кВ проходят тестовую эксплуатацию в одной из крупнейших компаний Республики Татарстан.

«С большим интересом ознакомились с разработками «Промэнерго». В сфере энергоэффективности у нас с крупными компаниями Татарстана давняя история взаимодействия. «Умные» приборы учета – это то, что может быть востребовано внутри технологического периметра «Ростелекома» и уже активно применяется в интегрированных решениях для наших заказчиков в энергетической и коммунальных отраслях, в городской инфраструктуре. Бережное производство, благодаря новым интеллектуальным системам, дает организации преимущество на рынке, и у «Ростелекома» здесь накоплен существенный опыт», – сказал вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще