МТС: мошенники стали реже звонить красноярцам

МТС сообщила о снижении в 2025 г. числа нежелательных звонков в Красноярском крае. За последние шесть месяцев количество спамерских и мошеннических вызовов сократилось на 10% по сравнению с первым полугодием 2025.

Всего МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в 2025 г. около 20 млн звонков в адрес красноярцев. При этом в осенне-зимний период наметился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак по сравнению с началом года. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Красноярского края в 2025 г., составила более 12 млн минут. Таким образом, красноярцев оградили от 23 лет ненужных разговоров с потенциальными мошенниками.

«По нашим данным, более 90% россиян хотя бы раз в жизни имели опыт общения с телефонными мошенниками — в том числе жители Красноярского края. Мы как телеком-оператор прикладываем огромные усилия в разработке новых технологических решений, чтобы обезопасить абонентов от телефонных мошенников. В частности, наш ИИ уже во время разговора успешно определяет признаки возможного обмана и предупреждает о нем. Но нельзя забывать и о личной ответственности и соблюдении правил цифровой гигиены. Когда звонит незнакомец и пытается «раскачать» вас на то или иное решение, лучше всего — это бросить трубку, не вступать в эту связь. Если же разговор состоялся, лучшее, что можно сделать — успокоиться и обсудить случившееся с близкими», — сказал Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Самая массированная атака была зафиксирована в Поволжье: на одного жителя Саратова пришлось 48744 нежелательных звонка, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом.

